Тренер «ПСЖ» Галтье отреагировал на свист болельщиков в адрес Месси в матче с «Аяччо»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье поделился мнением о том, что болельщики освистали аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 35-го тура французской Лиги 1 с "Аяччо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Свист был, но большая часть стадиона очень быстро его заглушила, поддержав Месси. Он сохранял концентрацию, старался оживить игру, создавая моменты. Он привык к такой реакции, потому что ему доводилось попадать в сложные ситуации в течение карьеры", - цитирует Галтье Yahoo Sports.

"ПСЖ" разгромил "Аяччо" со счетом 5:0. Месси провел на поле все 90 минут встречи, но не отметился результативными действиями. Эта игра стала для него первой после возвращения в состав команды после отстранения за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

СМИ ранее сообщили, что Месси принял решение не подписывать новый контракт с "ПСЖ" и присоединиться к клубу из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ" после многолетнего выступления в чемпионате Испании за "Барселону". Контракт нападающего с клубом Лиги 1 рассчитан до июня 2023 года.

По информации L'Équipe, "Аль-Хиляль" предложил Месси соглашение на €600 млн за два сезона. СМИ также сообщали, что аргентинец рассматривает варианты с возвращением в "Барселону", а также с переездом в США и выступлением за команду MLS "Интер Майами".