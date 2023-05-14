Тренер «Реала» Анчелотти согласился с Гвардиолой

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти согласился с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, который пожаловался на большое количество матчей в сезоне. Его слова передает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Гвардиола ранее жаловался на расписание, оно очень плотное, мы говорили это много раз. В первом круге мы играли с перерывом менее 72 часов. Я думаю, что календарь не тот, и точка. Мне нечего добавить. Слишком много матчей, как для нас, так и для "Сити". Гвардиола прав", - сказал Анчелотти.

Во вторник в первом матче полуфинала Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус и Де Брейне. Ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

Во втором полуфинальном матче "Милан" дома проиграл "Интеру" со счетом 0:2.