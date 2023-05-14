Конор Макгрегор дал обещание

Ирландец Конор Макгрегор пообещал поставить рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по количеству нокаутов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мэтт Браун в 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC - 13. Он и Деррик Льюис сравнялись. У меня сейчас восемь нокаутов в UFC, в возрасте 34 лет. Я побью этот рекорд", - написал Макгрегор в соцсетях.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.