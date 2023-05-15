https://news.day.az/sport/1564361.html Президент Барселоны надеется привлечь Месси в клуб
Президент Барселоны надеется привлечь Месси в клуб
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда "ПСЖ" Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
"Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть Лео Месси в "Барселону", - приводит слова Лапорты "твиттер" Managing Barca.
Месси выступал в составе "блауграны" на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец завоевал с командой 35 трофеев.
Чемпионский титул в текущем сезоне Ла Лиги стал для каталонского клуба первым за 24 года, завоёванным без участия 35-летнего аргентинского нападающего.
Ранее мы сообщали, что трансферная сага Месси далека от завершения.
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