Президент Барселоны надеется привлечь Месси в клуб

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда "ПСЖ" Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть Лео Месси в "Барселону", - приводит слова Лапорты "твиттер" Managing Barca.

Месси выступал в составе "блауграны" на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец завоевал с командой 35 трофеев.

Чемпионский титул в текущем сезоне Ла Лиги стал для каталонского клуба первым за 24 года, завоёванным без участия 35-летнего аргентинского нападающего.

Ранее мы сообщали, что трансферная сага Месси далека от завершения.