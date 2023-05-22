Канадские клубы НХЛ не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет

"Эдмонтон Ойлерз" уступил "Вегас Голден Найтс" в шестом матче полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел из турнира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ойлерз" стали последними из канадских команд, которые покинули розыгрыш Кубка Стэнли. Напомним, ранее из плей-офф НХЛ вылетел "Торонто Мэйпл Лифс", уступив "Флориде Пантерз", а "Виннипег Джетс" в первом раунде проиграл "Вегасу".

Таким образом, клубы из Канады на протяжении 30 лет не могут выиграть Кубок Стэнли. Последней канадской командой, ставшей обладателем трофея, был "Монреаль Канадиенс" в 1993 году. В финальной серии "Канадиенс" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4-1.

В финале Западной конференции "Голден Найтс" сыграют с победителем пары "Даллас Старз" - "Сиэтл Кракен" (3-3).