Карабах догнал Нефтчи

Агдамский "Карабах", досрочно оформив победу в сезоне 2022/23 премьер-лиги Азербайджана по футболу, сравнялся по количеству трофеев с бакинским "Нефтчи".

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в настоящий момент у обеих команд по 18 трофеев в целом. Так, в активе у "Карабаха" 10 чемпионство, 7 побед в Кубке и одна - в Суперкубке, в то время как у "Нефтчи" 9 чемпионств, 6 побед в Кубке, 2 - в Суперкубке и одна - в Кубке Содружеств. (ПФЛ)

