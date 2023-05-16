"ПСЖ" готов расстаться со своей звездой

Французский "ПСЖ" настроен расстаться с бразильским нападающим Неймаром, передает Day.Az со ссылкой на Championat.

По информации источника, "ПСЖ" хочет избавиться от бразильской звезды. Руководство парижан во главе с футбольным советником Луишем Кампушем рассматривает различные варианты потенциального ухода Неймара. "ПСЖ" готов отдать Неймара в аренду как с правом выкупа, так и без него, а также рассмотреть вариант с продолжением выплаты зарплаты бразильцу, если тот уйдёт в другой клуб на правах аренды. Также не исключён вариант расторжения контракта.

Кампуш хочет предложить Неймара "Манчестер Сити" в обмен на Бернарду Силву, чтобы не платить за португальца. "Челси" и "Манчестер Юнайтед" также претендуют на бразильца, однако лондонцы не готовы платить ему его зарплату в полном объёме.