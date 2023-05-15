Турецкий специалист возглавил национальную команду Азербайджана

Определился новый главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, им стал турецкий специалист Атаман Гюнейлигиль.

В связи с этим завтра, 16 мая, в Центре волейбола в Баку состоится пресс-конференция с участием нового наставника "милли". Мероприятие начнется в 12:00. (ФВА).

