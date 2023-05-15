https://news.day.az/sport/1564559.html Турецкий специалист возглавил национальную команду Азербайджана
В связи с этим завтра, 16 мая, в Центре волейбола в Баку состоится пресс-конференция с участием нового наставника "милли". Мероприятие начнется в 12:00. (ФВА).
Турецкий специалист возглавил национальную команду Азербайджана
Определился новый главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, им стал турецкий специалист Атаман Гюнейлигиль.
В связи с этим завтра, 16 мая, в Центре волейбола в Баку состоится пресс-конференция с участием нового наставника "милли". Мероприятие начнется в 12:00. (ФВА).
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