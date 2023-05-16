Президент «Барселоны» Лапорта о продлении контракта Хави

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос о продлении контракта с наставником клуба Хави, передает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никаких проблем не будет. Он человек клуба и прекрасно понимает, в каких обстоятельствах клуб оказался, а также понимает, что заслуживает признания", - сказал Лапорта.

Контракт до 2024 года. В своем дебютном матче на посту наставника "Барселоны" он одержал победу над "Эспаньолом".

Стоит отметить, что это всего лишь второй клуб в карьере Хави как тренера. Первым был катарский "Аль-Садд", где он проработал с 2019 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл Кубок шейха Яссима, а также Кубок наследного принца Катара.