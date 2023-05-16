Журналист рассказал о влиянии Роналду на игроков "Аль-Насра"

Саудовский журналист Халед Аль Арафах высказался по поводу нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Когда игроки "Аль-Насра" видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его огромному уровню самоотдачи. Речь идет об уверенности. Посмотрите их раньше и сейчас, вы увидите, насколько они улучшились и искренне отдают все свои силы. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаёте всё. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше", - приводит слова Арафаха FourFourTwo.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 32 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.