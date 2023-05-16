Тайсон Фьюри обвинил Усика в жадности

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри обвинил украинца Александра Усика в жадности. Его слова приводит Boxing Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Много всего происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются сумасшедшие деньги. Думаю, искушение заработать 100 или 75 миллионов долларов взяло верх над Усиком, и он отказался драться прямо сейчас", - заявил спортсмен. Фьюри добавил, что однажды бой с украинцем состоится, и он отпразднует победу в Лондоне.

Фьюри и Усик должны были встретиться 29 апреля, переговоры шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя. Отмечается, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.