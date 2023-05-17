"Бавария" определилась с судьбой Канселу

"Бавария" вряд ли подпишет на постоянной основе защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, выступающего за мюнхенцев на правах аренды, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

По информации журналиста, "Бавария" не готова платить за португальца 70 миллионов евро, прописанные в качестве опции выкупа в соглашении с "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что на 28-летнего защитника также претендуют "Барселона" и "Арсенал".

В текущем сезоне Канселу провел 19 матчей за "Баварию", забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач.

Ранее мы писали об интересе "Баварии" к другому звездному игроку, выступающему в Бундеслиге.