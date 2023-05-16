В чемпионате мира по тхэквондо в Баку примут участие 145 стран

Завершилась регистрация участников чемпионата мира по тхэквондо, который пройдет в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил вице-президент Федерации тхэквондо Азербайджана Наги Сафаров.

Н.Сафаров сказал на сегодняшней пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату мира, что увеличилось количество стран, которые примут участие в соревнованиях. На чемпионате мира в Азербайджане выступят 145 команд.

Это новый рекорд в истории чемпионатов мира. Ранее сообщалось о том, что будет побит рекорд, установленный в 2009 году на соревнованиях в столице Дании Копенгагене, в которых участвовали представители 140 стран.

Вице-президент отметил, что в ЧМ в нашей стране на татами выйдут 986 тхэквондистов. На чемпионат, приуроченный к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо, в нашу страну приедут около 2000 гостей из 190 стран.

Что касается подготовки, то под руководством президента Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдина Гейдарова состоялось второе заседание Организационного комитета. На мероприятии был обсужден план работы, была предоставлена информация об изменениях и мероприятиях, которые будут организованы в рамках чемпионата.

В заключительной части мероприятия был продемонстрирован видеоролик о чемпионате мира.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 29 мая по 6 июня.