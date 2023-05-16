Мбаппе чувствует себя преданным и жалеет, что остался в «ПСЖ»

Журналист The Athletic Марио Кортегана заявил, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе пожалел из-за того, что остался во французской команде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мбаппе пожалел, что остался в "ПСЖ", потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб.

Он хочет однажды сыграть в "Реале". "Мадрид" всегда поддерживал отношения с окружением футболиста.

Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать - совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей", - передает слова журналиста Madrid Xtra.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, забив 26 мячей и четыре раза отметившись результативными передачами.

Парижане в этом сезоне смогли добраться лишь до 1/8 финала Лиги чемпионов.