Мбаппе чувствует себя преданным и жалеет, что остался в «ПСЖ» - Журналист The Athletic
Журналист The Athletic Марио Кортегана заявил, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе пожалел из-за того, что остался во французской команде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мбаппе пожалел, что остался в "ПСЖ", потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб.
Он хочет однажды сыграть в "Реале". "Мадрид" всегда поддерживал отношения с окружением футболиста.
Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать - совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей", - передает слова журналиста Madrid Xtra.
В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.
В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, забив 26 мячей и четыре раза отметившись результативными передачами.
Парижане в этом сезоне смогли добраться лишь до 1/8 финала Лиги чемпионов.
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