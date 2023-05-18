В бразильском городе Сантос открылся мавзолей Пеле

В бразильском Сантосе открылся мавзолей, где похоронен легендарный футболист, трехкратный чемпион мира Пеле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, вход в зеркальный зал украшен флагами Бразилии и футбольного клуба "Сантос", в составе которого он дебютировал в 1956 году. Посещение мавзолея бесплатное, но нужна предварительная запись. Известно, что Пеле сам выбрал место для захоронения за много лет до своей смерти. Некрополь "Экуменика" внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.