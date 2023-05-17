В Национальной арене гимнастики в Баку стартовали соревнования 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит с 17 по 21 мая, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат Европы станет одним из самых запоминающихся соревнований не только для звезд гимнастики, но и для юных спортсменок, стремящихся добиться больших успехов, а также болельщиков этого вида спорта.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). В целом в континентальном чемпионате с участием звезд художественной гимнастики из 38 стран выступят 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки).

В ходе соревнований, которые пройдут в течение пяти дней, грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки). Гимнастки продемонстрируют свои выступления в многоборье и по отдельным предметам.

В индивидуальной программе гимнастки представят упражнения с мячом, обручем, булавами и лентой. Команды групповых упражнений среди сеньорок представят программы с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами, команды среди юниорок соревнуются в программах с пятью скакалками и пятью мячами.

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях. В первой половине дня пройдут квалификационные соревнования, а в 18:50 начнутся финалы. По итогам сегодняшнего дня определятся победители и призеры среди юниорских команд в групповых упражнениях в многоборье и по отдельным предметам. Также сегодня будет вручена награда "Audience Award" (Зрительские симпатии).

Соревнования запомнятся и зрелищной церемонией открытия, которая состоится в 18.00. Публику ждут великолепное гимнастическое представление, а также выступления популярных азербайджанских певцов Hiss (Роя Мамедова) и Вагифа Нагиева.

В соответствии с девизом чемпионата Европы оформлен и зал Национальной арены гимнастики, декорации отражают голливудский стиль с соответствующими элементами и световыми эффектами. Грации, выходя на соревновательный ковер, проходят по красной дорожке.

Хорошее настроение публике и участницам соревнований подарит маскот Европейской гимнастики - обезьянка по имени Луиджи.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.

Эти соревнования - пятый по счету чемпионат Европы по художественной гимнастике, организованный в нашей стране. Ранее столица Азербайджана принимала континентальные первенства по этому виду в 2007, 2009, 2014 и 2019 годах.