Анчелотти рассказал об уровне мотивации своих подопечных

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, сегодня, 17 мая, в 23:00 (по бакинскому времени) состоится ответная игра. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

"Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что это поможет нам сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению ещё одной важной цели, как и в прошлом сезоне", - приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании "Реал" располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 71 очко в 34 матчах. Подопечные Карло Анчелотти опережают "Атлетико", идущий третьим, на два очка.