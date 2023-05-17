Девиз ЧЕ в Баку "Shine like a star" идеально подходит соревнованиям

Девиз чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда) замечательный, он идеально подходит соревнованиям.

Об этом в среду после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку сказали Trend члены юниорской команды Андорры в групповых упражнениях. В состав команды вошли Кармела Тонино, Айтана Гарсиа, Лия Пуигдемаса, Эльза Кампфраат, Астрид Ригер и Алексия Фоикс, передает Day.Az.

"Девиз соревнований, оформление зала прекрасные. Во время выступлений мы ощущали себя настоящими звездами", - сказали спортсменки.

Говоря о выполненных программах в квалификации, члены юниорской команды Андорры отметили, что допустили некоторые ошибки.

"Для нас участвовать в чемпионате Европы - это огромный опыт, также здесь мы можем наблюдать за выступлениями множества прекрасных гимнасток, познакомиться с ними лично. Арена гимнастики в Баку красивая, тут много возможностей для успешной подготовки к соревнованиям", - сказали гимнастки.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.