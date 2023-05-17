Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в два финала ЧЕ по художественной гимнастике

Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в два финала 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

За упражнение с пятью скакалками юниорская команда Азербайджана получила от судей 29.450 балла и расположилась на третьем месте в квалификации, что позволило ей пройти в финал.

Выступление команды Азербайджана в композиции с пятью мячами судьи оценили в 29.000 балла. В данной программе команда также заняла третье место в квалификации.

В состав команды входят Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова, Захра Джафарова.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).