Мане может вернуться в топ-клуб АПЛ

Нападающий "Баварии" Садио Мане может вернуться в "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

По информации издания, футболист недоволен своим положением в "Баварии" и хочет покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" летом нужен новый нападающий, а универсальный Мане как раз является привлекательным вариантом для руководства клуба.

Мане перешел в "Баварию" летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный до 2025 года.

В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 36 матчах.