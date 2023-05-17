Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку: финалисты среди юниорских команд в групповых упражнениях

По итогам квалификационных соревнований юниорских команд в групповых упражнениях на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике определились финалисты, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В упражнениях с пятью скакалками в финал прошли команды Израиля (30.500 балла), Болгарии (30.450 балла), Азербайджана (29.450 балла), Италии (28.650 балла), Украины (28.250 балла), Германии (27.850 балла), Греции (27.050 балла) и Венгрии (26.650 балла).

В финал программы с пятью мячами прошли команды, представляющие Израиль (31.100 балла), Украину (30.000 балла), Азербайджан (29.000 балла), Болгарию (28.800 балла), Испанию (28.700 балла), Польшу (27.900 балла), Германию (26.850 балла) и Грецию (26.550 балла).

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.