ЧЕ в Баку: юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике удостоена награды "Audience Award"

В рамках 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку состоялось вручение награды "Audience Award" (Приз зрительских симпатий), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Награды "Audience Award" удостоена юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях.

В состав команды входят Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

Напомним, что сегодня, в ходе первого дня соревнований чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, юниорская команда Азербайджана завоевала "бронзу" в многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.