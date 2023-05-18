Гвардиола о выходе «Манчестер Сити» в финал ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после разгромной победы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (4:0), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дома мы чувствуем невероятный комфорт. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, нужно это отпраздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть АПЛ. Завтра будем с нашими семьями, а затем подготовимся к матчу.

Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что игроки готовы. Я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства", - передает слова Гвардиолы "БиБиСи".

Встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 4:0 (первый матч 1:1).

Дубль в составе победителей оформил Бернарду Силва, еще по голу в ворота "Реала" отправили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес.

В финале подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с итальянским "Интером", который выбил из числа участников турнира "Милан" (3:0 по сумме двух встреч).

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в турецком Стамбуле. Это будет первая официальная игра между "Манчестер Сити" и "Интером" в истории.