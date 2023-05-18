ФИФА представила логотип чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) представила на сайте логотип чемпионата мира-2026, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Центральное место логотипа занимает главный трофей - Кубок мира. Он расположен на фоне узора, состоящего из многоцветного повторения числа 26, отсылающего к году проведения турнира. Отмечается, что в ближайшее время также будут представлены логотипы каждого из 16 городов США, Канады и Мексики, которые примут матчи мундиаля.

Ранее ФИФА утвердила новый формат проведения чемпионата мира. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, которые разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Лионель Месси.