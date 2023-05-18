Приятно, что публика поддерживает и переживает за участниц чемпионата Европы в Баку

Приятно, что публика на трибунах поддерживает и переживает за участниц чемпионата Европы в Баку, это настраивает на успешное выступление.

Об этом в четверг после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку сказала Trend грация из Германии Маргарита Колосов, передает Day.Az.

Немецкая гимнастка подчеркнула, что удовлетворена своим выступлением в квалификации.

"Композиция с обручем получилась чисто, только в одном моменте немного не удержала равновесие. С мячом вышло не все гладко, были два рискованных броска с шагами к предмету. Но в целом выполнила программу хорошо, поэтому я довольна", - отметила спортсменка.

По словам Маргариты Колосов, оформление зала и девиз соревнований помогают почувствовать звёздную ауру.

"Если даже немного сомневаешься в себе, то вся атмосфера создает настроение, вызывает ощущение комфорта, желание показать свои спортивные возможности. Хорошо помню свой первый визит в Азербайджан в 2018 году, когда я была юниоркой. Мне тогда уже все понравилось, а открытость, добродушие людей меня покорили. Мы подружились с нашим волонтером, и поехали с ней на прогулку по городу. Это были яркие впечатления для меня", - добавила она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.