https://news.day.az/sport/1565539.html Стал известен список номинантов на премию лучший тренер АПЛ
Стал известен список номинантов на премию лучший тренер АПЛ
Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в список номинантов вошли следующие специалисты:
- Микель Артета ("Арсенал");
- Роберто Де Дзерби ("Брайтон энд Хоув Альбион");
- Унаи Эмери ("Астон Вилла");
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
- Эдди Хау ("Ньюкасл Юнайтед");
- Марку Силва ("Фулхэм").
Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.
Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке - лондонский "Арсенал", в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров "Ньюкасл Юнайтед" (66 очков).
Ранее мы писали о реакции Гваридиолы на его последнее достижение.
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