Стал известен список номинантов на премию лучший тренер АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в список номинантов вошли следующие специалисты:

Микель Артета ("Арсенал");

Роберто Де Дзерби ("Брайтон энд Хоув Альбион");

Унаи Эмери ("Астон Вилла");

Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

Эдди Хау ("Ньюкасл Юнайтед");

Марку Силва ("Фулхэм").

Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.

Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке - лондонский "Арсенал", в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров "Ньюкасл Юнайтед" (66 очков).

Ранее мы писали о реакции Гваридиолы на его последнее достижение.