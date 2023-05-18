В Баку лучшая организация соревнований

Зал Арены гимнастики в Баку - одна из самых комфортных площадок, где я выступала. Я принимала участие во многих международных турнирах и Кубках мира, и могу с уверенностью сказать, что в Баку один из самых лучших залов и лучшая организация соревнований.

Об этом в четверг сказала Trend грация из Латвии Никола Васильева после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"То, как я выполнила программу с обручем в квалификации, немного не оправдало моих ожиданий, на второе же упражнение с мячом я смогла собраться. Наверное, сказалось волнение, со всеми такое бывает. К сожалению, мои родные не приехали на соревнования, но думаю, они наблюдают за ними онлайн. Для меня тренер один из самых близких людей, правда, сегодня она в судейской коллегии, но я чувствую, что мысленно она всегда со мной", - поделилась Никола Васильева.

Спортсменка из Латвии добавила, что всегда приезжает в Баку с теплыми чувствами.

"В текущий визит мы успели совершить прогулку по городу, посмотреть достопримечательности, столица Азербайджана восхищает красотой архитектурных зданий", - подчеркнула она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.