Теннисист Надаль назвал дату завершения карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что хочет завершить профессиональную карьеру в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сегодня, 18 мая, спортсмен сообщил, что не сможет принять участие в турнире "Ролан Гаррос" 2023 года, который выигрывал рекордные 14 раз.

"Мое намерение состоит в том, чтобы следующий год стал для меня последним. Чтобы иметь возможность играть на турнирах, на которых я хочу попрощаться с теми, кто меня отметил", - приводит слова теннисиста As.

36-летний Надаль из-за травмы не выступал на турнирах с Открытого чемпионата Австралии. Испанец вылетел из турнира уже во втором круге, проиграв в трех сетах американцу Маккензи Макдональду - 4:6, 4:6, 5:7.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Надаль опустился уже на 14-е место. Вместе с сербом Новаком Джковичем он является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема (по 22).