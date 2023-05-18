Захватывающие программы гимнасток и восторг публики

В четверг, 18 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня сеньорки участвуют в квалификационных соревнованиях в индивидуальной программе. Грации представят упражнения с обручем и мячом. По итогам соревновательного дня определятся финалистки в данных видах.

На соревновательном ковре спортсменки демонстрируют грациозность, гибкость, хорошую координацию и плавность движений. Захватывающие программы, с которыми они выступают, вызывают восторг у публики на трибунах. Зрители с волнением следят за тем, как спортсменки подбрасывают в воздух гимнастические предметы, а затем, совершив несколько прыжков и переходов, ловят их в момент падения. Вся эта кажущаяся легкость достигается путем упорных, многочасовых тренировок.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.

Trend представляет читателям фотографии лучших моментов второго соревновательного дня 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

Фото - Заур Мустафаев.