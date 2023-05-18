Маскот Луиджи задает особое настроение чемпионату Европы в Баку – гимнастка из Швеции
Маскот Луиджи задает особое настроение чемпионату Европы.
Об этом в четверг сказала Trend спортсменка из Швеции Элина Шеремей после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.
"Маскот Европейской гимнастики - обезьянка по имени Луиджи придает настроения соревнованию, всем нравится за ним наблюдать. А еще замечательная идея выбрать девиз соревнований "Shine like a star", он отражен в оформлении зала, вся эта обстановка придает участницам уверенности в ходе выступлений", - отметила Элина Шеремей.
Она добавила, что на соревнованиях в Баку выступает в упражнении с мячом.
Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.
На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.
Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.
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