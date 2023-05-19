"Рома" вышла в финал Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб "Рома" стал первым финалистом Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Во втором матче полуфинала "Рома" сыграла вничью с немецким "Байером" - 0:0.

Первый матч итальянцы выиграли со счетом 1:0. "Рома" вышла в финал, победив по сумме двух матчей.

Соперником римского клуба в финале станет победитель полуфинала "Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания).

"Рома" - действующий победитель Лиги конференций. В финале Кубка УЕФА - турнира-предшественника Лиги Европы - клуб играл единожды - в 1991 году.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.