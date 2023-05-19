Стали известны финалисты Лиги конференций

Завершились полуфинальные матчи третьего турнира Европы - Лиги конференций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по их итогам в финал прошли английский "Вест Хэм" и итальянская "Фиорентина".

В полуфинальном противостоянии английский клуб встречался с командой из Нидерландов - АЗ. Ответный поединок прошел в Алкмаре и завершился победой "Вест Хэма" со счетом 1:0. Таким образом, сумма двух матчей стала 3:1 в пользу англичан, которые пробился в финал европейского турнира впервые с сезона 1975/76.

"Фиорентина" ответный матч полуфинала со швейцарским "Базелем" довела до дополнительного времени, в котором одержала победу со счетом 3:1. Первая игра противостояния, которая состоялась в Италии, завершилась поражением "Фиорентины" со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что испанская "Севилья" стала вторым финалистом Лиги Европы. В ответном матче полуфинала команда из Испании со счетом 2:1 переиграла туринский "Ювентус" на своем поле. В финале турнира испанская команда сразится с итальянской "Ромой", которая выбила немецкий "Байер".