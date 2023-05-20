Чемпион UFC Джон Джонс бросил вызов боксеру Тайсону Фьюри

Действующий чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джон Джонс ответил на слова боксера Тайсона Фьюри о том, что победит Джонса, если окажется с ним запертым в одной комнате, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас никто не осмеливается прикоснуться к тебе на ринге. Но не дай сбить себя обмануть, представляя, что произойдет, если ты будешь в клетке со мной. Позвони Дане Уайту. Я помогу тебе", - написал Джонс в соцсетях.

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джонс - обладатель титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Россиянин Сергей Павлович считается главным кандидатом на следующий бой с Джонсом.