В Национальной арене гимнастики в Баку созданы замечательные условия, мне здесь нравится всё, я даже готова остаться в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend грация из Эстонии Эстер Крейцман после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Это мой первый чемпионат Европы, где я выступаю в качестве сеньорки. Особенно меня радует то, как я выполнила программу с мячом, потому что на тренировках у меня получалось немного хуже. Я доказала себе, что справляюсь", - отметила спортсменка.

Эстер Крейцман рассказала, что впервые посещает Баку, и на нее большое впечатление произвела Национальная арена гимнастики.

"Зал прекрасный, просторный, до начала старта у меня была возможность провести здесь несколько тренировок", - добавила грация.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.