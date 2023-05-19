Желаю азербайджанским гимнасткам удачи на чемпионате Европы

Желаю азербайджанским гимнасткам Зохре Агамировой и Илоне Зейналовой удачи на чемпионате Европы.

Об этом в пятницу сказала Trend грация из Чехии Дениса Штепанкова после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Я несколько раз приезжала на учебно-тренировочные сборы в Баку, поэтому ощущаю себя здесь как дома. А в соревнованиях здесь участвую во второй раз. Зал Арены гимнастики прекрасный, тут отличные условия для улучшения спортивной формы, подготовки к соревнованиям. Хочу выразить признательность Федерации гимнастики Азербайджана за возможность проводить здесь сборы. Я полюбила азербайджанских гимнасток и желаю им больших успехов на соревнованиях", - отметила Штепанкова.

Грация из Чехии добавила, что не вполне довольна своим выполнением программы с лентой в сегодняшней квалификации.

"Вчера я выполнила две программы - с обручем и мячом, и довольна этими выступлениями, сегодня же продемонстрировала программу с лентой. Не могу сказать, что довольна этим упражнением, были ошибки", - сказала она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.