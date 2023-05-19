Во Франции намерены договориться о возвращении этапа "Формулы-1"

Правительство Франции рассчитывает вернуть этап "Формулы-1" в календарь чемпионата мира.

Об этом заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в интервью газете "Эко", опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, это позитивно, что босс "Формулы-1" выразил такое желание в отношении Франции. Поэтому мы будем работать над дорожной картой, - сказала она, комментируя предложение исполнительного директора "Формулы-1" Стефано Доменикали обсудить вопрос возвращения этапа с руководством республики. - Теперь необходимо привлечь нужных специалистов - а во Франции нет недостатка в них, в том числе среди наших выдающихся выборных представителей, - чтобы разработать хороший проект и вступить в диалог с руководством "Формулы-1". Это действительно прекрасная возможность, мы сделаем все возможное, чтобы ею воспользоваться".