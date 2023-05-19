– юная зрительница ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

Отрадно, что 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend юная зрительница чемпионата Европы Фатима Алиева, передает Day.Az.

"С нетерпением ждала этих соревнований. Отрадно, что Баку принимает чемпионат Европы, и у нас есть возможность воочию наблюдать за замечательными программами гимнасток", - отметила 11-летняя зрительница.

Она добавила, что впервые посещает Национальную арену гимнастики, и впечатления от атмосферы, царящей здесь, волшебные.

"Сложно передать словами красоту этого зала, меня переполняют эмоции. Я сама занимаюсь художественной гимнастикой, меня привлекают красота, грациозность, пластика этого вида спорта", - добавила она, подчеркнув, что желает азербайджанским грациям успешных выступлений.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.