Море позитива, веселья и хорошего настроения: маскот Луиджи на чемпионате Европы в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает пятницу передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат в Баку позволяет поклонникам художественной гимнастики наблюдать за великолепными и завораживающими выступлениями лучших граций Европы.

Хорошее настроение публике и участницам соревнований дарит маскот Европейской гимнастики - обезьянка по имени Луиджи. Маскот Луиджи задает особое настроение чемпионату Европы, своими озорными выходками он поднимает настроение не только зрителям на трибунах, но и гимнасткам и судьям. Маскот Луиджи - это море позитива, веселья и хорошего настроения. Отметим, что этот образ воплотили два профессиональных актера из США - Скотт Хесингтон (Scott Hesington) и Гаретт Соломон (Garett Solomon).

Напомним, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.