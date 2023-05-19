С огромным интересом наблюдаю за выступлениями участниц чемпионата Европы в Баку

С огромным интересом наблюдаю за выступлениями участниц чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Об этом в пятницу сказала Trend зрительница соревнований в Баку Афсана Мусаева, передает Day.Az.

"Я неоднократно посещала Национальную арену гимнастики, смотрела соревнования, организованные здесь. Организация каждый год прекрасная, а в этому году зал оформлен особенно красиво, использованы интересные элементы декора. На трибунах прекрасная атмосфера, все наблюдают за ходом соревнований с большим воодушевлением. Желаю нашим гимнасткам успешно выполнить программу", - отметила она.

По словам зрительницы, хорошее настроение публике и участницам соревнований дарит маскот - обезьянка по имени Луиджи.

"Это отличная идея, маскот еще больше поднимает настроение, дарит положительные эмоции и улыбки", - добавила она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.