Верратти думает над будущим

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти готов к уходу из команды и открыт к предложениям, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

На решение игрока могла повлиять активность фанатов "ПСЖ", которые на одной из недавних акций выступали против Лионеля Месси, Неймара и самого Верратти.

"Марко больше не может быть счастливым в "ПСЖ". Обиды от болельщиков стали большим ударом для него", - рассказал человек из близкого окружения игрока.

Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Хиляль" планирует подписать Веррати, чтобы убедить Лионеля Месси перейти в команду. Верратти рассматривал возможность такого трансфера на фоне неудачного сезона в "ПСЖ", несмотря на то что в прошлом году подписал с парижанами новый контракт до конца сезона-2025/2026.