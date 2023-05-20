В субботу, 20 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал четвертый день соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдет финал индивидуального многоборья (обруч, мяч, булавы, лента) среди сеньорок, в котором будут состязаться 24 спортсменки. В финале выступит азербайджанская грация Зохра Агамирова. По итогам финала определятся победители и призеры.

В 19:00 стартуют квалификационные соревнования среди сеньорских команд в групповых упражнениях. Команда Азербайджана начнет свое выступления после 21:00.

По итогам квалификации определятся победители и призеры в многоборье среди команд в групповых упражнениях, финалисты в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. В состав cеньорской команды в групповых упражнениях вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

Сейчас в активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами, завоеванные юниорской командой в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.