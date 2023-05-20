Анчелотти заявил о своем решении по поводу «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что продолжит работу с командой в следующем сезоне. Слова специалиста приводит портал Diario Madridista.

"Надо немного подождать, прежде чем рассуждать о том, что будет в следующем сезоне. Мы анализируем то, что случилось в среду, а также оцениваем последние два сезона. Последний матч был очень плохим, нам всем больно", - сказал тренер.

Он рассказал, что встретился с президентом "Реала" Флорентино Пересом, который выразил специалисту поддержку и симпатию. Анчелотти подчеркнул, что он вместе с клубом продолжает движение вперед, чтобы исправить последние неудачи. Также он ответил на вопрос о продолжении работы в "Реале".

"Мне это гарантировали", - констатировал итальянец.

Помимо этого, Анчелотти прокомментировал информацию об интересе со стороны сборной Бразилии. Он подчеркнул, что его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года, и он рассчитывает отработать соглашение до конца.

"Реал" под руководством Анчелотти вылетел из полуфинала Лиги чемпионов, в ответном матче проиграв в гостях "Манчестер Сити" со счетом 0:4. Что касается чемпионата Испании, мадридцы потеряли шансы на чемпионство, досрочно уступив титул "Барселоне", и теперь они идут на второй строчке, за четыре тура до финиша первенства на два очка опережая земляков из "Атлетико".