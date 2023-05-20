С каждым разом Баку восхищает организацией соревнований.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказала Trend грация из Испании Полина Березина после выступления в финале индивидуального многоборья на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

"Формат соревнований такой, что индивидуальные гимнастки вначале выступают в квалификации по отдельным видам, а потом в финале многоборья с 24 лучшими грациями, где мы начинаем все с нуля. Поэтому иногда бывает немного сложно не только физически, но и морально. Настроиться мне помогают мотивация и моя огромная мечта попасть на Олимпийские игры. Я довольна тем, как выступила в финале многоборья, в воскресенье меня ждет финал в упражнениях с обручем. Это первый финал на чемпионате Европы за всю мою спортивную карьеру. Завтра буду наслаждаться программой и тем, что я вошла в восьмерку лучших в упражнении с обручем", - отметила Полина Березина.

По словам спортсменки, каждый раз она возвращается в столицу Азербайджана с огромным удовольствием.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.