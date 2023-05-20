Каждая гимнастка во время выступлений должна сиять, как звезда, поэтому девиз чемпионата в Баку идеальный

Каждая гимнастка во время выступлений должна сиять, как звезда, поэтому девиз чемпионата Европы в Баку "Shine like a star" идеально подходит.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказала Trend грация из Италия Александра Аджурджукулезе после выступления в финале индивидуального многоборья на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

По словам спортсменки, в целом она осталась довольна своим выполнением программы в финале многоборья, хотя и допустила некоторые недочеты в упражнениях с лентой и обручем.

"В Баку прилетаю в пятый или шестой раз, люблю столицу Азербайджана и то, как тут проходят соревнования. Организационный комитет проводит замечательную работу. Приятно, что в Арене гимнастики много отзывчивых людей, к которым всегда можно обратиться за помощью", - сказала она.

Александра Аджурджукулезе рассказала, что знакома с некоторыми достопримечательностями столицы Азербайджана и здесь у нее даже есть любимые места.

"В Баку мне нравится Старый город (прим. - Ичеришехер) - это одно из моих любимых мест здесь, также люблю гулять по набережной, смотреть на море", - добавила она.

В индивидуальной программе Италию на соревнованиях в Баку, наряду с Александрой Аджурджукулезе, представляют еще две грации - Милена Балдассарри и София Раффаэли. По словам Аджурджукулезе, несмотря на то, что на ковре они соревнуются, в жизни они хорошие подруги.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.