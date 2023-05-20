Мастерство и сила воли: лучшие моменты финала индивидуального многоборья на чемпионате Европы в Баку

В субботу, 20 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит четвертый день соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гимнастки соревнуются в финале индивидуального многоборья (обруч, мяч, булавы, лента). По итогам выступления 24 граций определятся победители.

Спортсменки восхищают публику на трибунах своим мастерством, силой воли и стремлением к поставленной цели.

Напомним, что в 19:00 будет дан старт квалификационным соревнованиям среди сеньорских команд в групповых упражнениях.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

Сейчас в активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами, завоеванные юниорской командой в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.

Trend представляет читателям фотографии лучших моментов финальных соревнований индивидуального многоборья 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.