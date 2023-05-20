Стало известно, когда Костомарова выпишут из больницы

Выписка из больницы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова планируется на конец мая, если заключительный этап лечения пройдет по плану. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"В первое время Костомаров был сложным пациентом, к которому было непросто найти подход. У врачей существовали сомнения, восстановится ли он полноценно психологически.

Сейчас Костомаров регулярно ездит на занятия, в палате реанимации с ним также активно занимаются. Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы встать на протезы", - сообщает издание.

Напомним, что с начала января Роман Костомаров продолжает находиться в больнице. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.