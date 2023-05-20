Восхищена организацией чемпионата Европы в Баку – победительница соревнований

Восхищена организацией чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

Об этом в субботу сказала Day.Az обладательница золотой медали в индивидуальном многоборье, гимнастка из Болгарии Боряна Калейн.

"На соревнования в столицу Азербайджана прилетаю в третий раз. Восхищена проведением чемпионата Европы, мне очень понравилось церемония открытия, было безумно красиво", - отметила грация.

Боряна Калейн подчеркнула, что счастлива завоевать золотую медаль.

"После церемонии награждения позвоню своей семье, уверена сейчас моя мама плачет от счастья. Также выражаю признательность Федерации художественной гимнастики Болгарии и своим друзьям, которые всегда оказывают мне поддержку", - сказала она.

Калейн добавила, что часто смотри записи своих выступлений на соревновании. Это ей помогает исправлять недочеты в программах.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.