ЧЕ в Баку: Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" в многоборье

Синьорская команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 65.400 балла (сумма за два упражнения - с пятью обручами, а также тремя лентами и двумя мячами) завоевала бронзовую медаль в многоборье на 39-ом чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Trend.

Золотой медали удостоена синьорская команда Болгарии, за выполнение двух программ судьи поставили ей 68.050 балла.

"Серебро" у синьорской команды Израиля, результат которой за два упражнения составил 67.300 балла.

Напомним, что в состав команды Азербайджана вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.