https://news.day.az/sport/1566255.html Эмоции Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни - ВИДЕО
Эмоции Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни - ВИДЕО
21 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.
Как сообщает Day.Az, бой продлился все 12 раундов, американец победил единогласным решением судей.
После боя Ломаченко не смог сдержать эмоций.
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