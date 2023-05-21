Эмоции Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни
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21 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Как сообщает Day.Az, бой продлился все 12 раундов, американец победил единогласным решением судей.

После боя Ломаченко не смог сдержать эмоций.