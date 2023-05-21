В воскресенье, 21 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финалы по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) среди сеньорок, выступающих в индивидуальной программе.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова выступит в трех финалах, она представит композиции с обручем, мячом и булавами.

После 16:00 будет дан старт финалам среди сеньорских команд в групповых упражнениях, которые продемонстрируют программы с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. Команда Азербайджана, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, выступит в двух финалах.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

Сейчас в активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы три бронзовые медали.

Две награды в многоборье и в программе с пятью мячами, завоевала юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой. Еще одну "бронзу" в многоборье завоевала сеньорская команда Азербайджана в групповых упражнениях.